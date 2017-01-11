Жизнь на свалке

В селе Манушкино, что в нескольких километрах от Чехова, стоит жуткая вонь: жители задыхаются от запаха, исходящего от мусорного полигона "Кулаковский", самого большого в Московской области захоронения отходов. Активисты утверждают, что свалка, увеличиваясь в размерах и нарушая санитарные нормы, надвигается на дома. Что ближайший дом стоит в 128-ми метрах от полигона, а школа - в 450-ти. Что губернатор области Воробьев трижды обещал закрыть полигон, однако этого не случилось. И что на полигоне разгружается гораздо больше мусоровозов, чем положено по нормативам. Директор полигона Дмитрий Макаров утверждает, что "Кулаковский" - нормальный бизнес-проект, что анализы воздуха и воды в норме, что свалка в любом случае будет закрыта, надо только подождать, а жители Манушкино поднимают шум ради пиара.