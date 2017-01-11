Тиллерсон: Россия должна нести ответственность за свои действия

Россия представляет угрозу, она незаконно аннексировала Крым и поддержала сирийский режим, заявил Рекc Тиллерсон во время слушаний в Сенате по его кандидатуре на пост государственного секретаря.

По словам Тиллерсона, Россия "ищет новое место на мировой арене и в последнее время предприняла действия, которые противоречат американским интересам". Он призвал к диалогу с Москвой там, где это возможно, в том числе в борьбе с терроризмом. При этом, как отметил Тиллерсон, Россия должна знать, что за свои действия надо отвечать.

Тиллерсон, кроме прочего , поддержал так называемый "закон Магнитского" и высказался в поддержку предоставления Украине вооружения. Он отметил роль санкций в давлении на Москву и раскритиковал предыдущую администрацию президента США за то, что она, по его словам, отказалась от "американского лидерства" в мире.

13 декабря бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон был представлен Трампом на пост государственного секретаря США. Его кандидатуру должен утвердить сенат. До введения санкций Exxon Mobil имела ряд совместных проектов с российской компанией "Роснефть", ограничительные меры принесли ей большие убытки.

Кандидатура Тиллерсона вызвала неоднозначные оценки экспертов из-за возможного конфликта интересов. Его компанию обвиняли в лоббировании Exxon Mobil послабления санкций против России. Во время слушаний в Сенате несколько человек протестовали против утвердения Тиллерсона госсекретарём.

Радио Свобода ведёт онлайн-трансляцию слушаний по кандидатуре нового государственного секретаря