Почти у пяти миллионов россиян зарплата ниже 125 долларов

Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет семь с половиной тысяч рублей (125 долларов). Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая в четверг на Гайдаровском форуме в Москве.

Министр призвала правительство обратить внимание на эту проблему и заметила, что дешевый труд мигрантов негативно влияет на уровень зарплат в России.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым 10 процентов россиян имеют "серые зарплаты", еще 13 процентов получают часть дохода официально, а часть – "в конвертах".

Ранее в декабре Голодец заявила, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический. Сейчас, согласно статистике, ее показатель составляет 15 процентов. По данным Росстата, за чертой бедности в России живут почти 22 миллиона человек.