Кандидат на пост главы Пентагона перечислил исходящие от РФ угрозы

Отставной генерал морской пехоты США Джеймс Маттис, которого Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны США, заявил, что США должны быть готовы противостоять поведению России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать, даже несмотря на предложение Трампа взаимодействовать с Москвой.

Об этом говорится в письменном вступительном слове генерала на слушаниях в Комитете Сената по делам вооруженных сил по утверждению его кандидатуры на пост главы Пентагона.

"Мы вели дела с Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией в настоящее время", – написал Маттис.

Он также подтвердил участие России в хакерстве и информационной войне среди прочих проблем, связанных с Москвой. Он также назвал нарушения Россией международных договоров, использование тактики коротких войн для дестабилизации других стран и "тревожные сообщения из Москвы по поводу использования ядерного оружия".

Сенатор Джон Маккейн, председатель Комитета по делам вооруженных сил, сказал, что он "не мог быть более счастлив" в связи с выдвижением Маттиса. Он строго предостерег от оптимизма в отношении взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным.

"Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером", – воскликнул Маккейн в своем вступительном слове. "Он считает, что укрепление России означает ослабление Америки. Мы должны действовать на этой основе", – подчеркнул Маккейн.