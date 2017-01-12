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Кандидат на пост главы Пентагона перечислил исходящие от РФ угрозы

Джон Маккейн (слева) и кандидат на пост министра обороны США Джеймс Маттис

Джон Маккейн (слева) и кандидат на пост министра обороны США Джеймс Маттис

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Отставной генерал морской пехоты США Джеймс Маттис, которого Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны США, заявил, что США должны быть готовы противостоять поведению России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать, даже несмотря на предложение Трампа взаимодействовать с Москвой.

Об этом говорится в письменном вступительном слове генерала на слушаниях в Комитете Сената по делам вооруженных сил по утверждению его кандидатуры на пост главы Пентагона.

"Мы вели дела с Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией в настоящее время", – написал Маттис.

Он также подтвердил участие России в хакерстве и информационной войне среди прочих проблем, связанных с Москвой. Он также назвал нарушения Россией международных договоров, использование тактики коротких войн для дестабилизации других стран и "тревожные сообщения из Москвы по поводу использования ядерного оружия".

Сенатор Джон Маккейн, председатель Комитета по делам вооруженных сил, сказал, что он "не мог быть более счастлив" в связи с выдвижением Маттиса. Он строго предостерег от оптимизма в отношении взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным.

"Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером", – воскликнул Маккейн в своем вступительном слове. "Он считает, что укрепление России означает ослабление Америки. Мы должны действовать на этой основе", – подчеркнул Маккейн.

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