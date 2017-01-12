Кандидат на пост главы ЦРУ: Россия несет угрозу и не борется с исламистами

Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что Россия представляет угрозу для Европы и не прилагает почти никаких усилий к борьбе с запрещенной во многих странах экстремистской группировкой "Исламское государство".

В письменном вступительном слове на слушаниях в Сенате США по утверждению его кандидатуры Помпео подчеркнул, что Москва проводит агрессивную политику, в частности, на территории восточной Украины.

На пресс-конференции в среду избранный президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно дать шанс для улучшения отношений с Вашингтоном. В то же время Рекc Тиллерсон во время слушаний в Сенате по его кандидатуре на пост государственного секретаря выступил в поддержку так называемого закона Магнитского и предоставления Украине вооружения.