"Зонтик" для Украины

Новый виток в непростых российско-украинских отношениях: Украина до февраля обяжет всех провайдеров отключить телеканал "Дождь".

Вот здесь решение объясняет один из членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Если коротко, то причины таковы: незаконная трансляция рекламы, поездки корреспондентов телеканала в Крым, а также графическое оформление программ и высказывания журналистов, которые свидетельствуют о признании Крыма частью России.

Сергей Худиев:

Сатрапы "Дождь" запретили. Хотя при наличии интернета это, скорее , пустое.

Наталья Синдеева:

Очень жаль, конечно.

Александр Горбачёв:

продолжается соревнование между российскими и украинскими властями

Михаил Маглов:

Поздравляю Украину с большой победой! Враг теперь точно будет сокрушен! Думал, что Крым аннексировала Россия и на Востоке она воевала, а оказалось это все Синдеева и ее журналисты

Виталий Манский:

А в Латвии Дождь... и Первый с РТР. И прости господи НТВ с РенТВ, и далее по списку... демократия

Тимур Олевский:

Это большая ошибка, дорогие друзья. Чем меньше людей по другую сторону границы будут желать вам добра, тем труднее в другой раз будет остановить безумие.

У недоброжелателей "Дождя" маленький праздник.

Сергей Марков:

Украинская власть запретила антипутинский телеканал Дождь. Все гадают, почему? Да ответ очень простой, - это правда русофобская хунта, и очень радикальная. Им недостаточно, чтобы Путина всячески критиковали, им надо, чтобы его еще называли "земляным червяком". Им надо, чтобы Дождь выполнял все чуднЫе законы, принятые хунтой за эти 3 года. А это невозможно, потому что новые украинские законы противоречат самой реальности. Будь вы самый крутой антипутинец, вы ее сможете быть милым киевской необандеровской хунте, если сами не станете необандеровцем. А это все таки даже Дождю не легко, стать необандеровцем цивилизованному человеку значит убить в себе цивилизацию.

Егор Просвирнин:

Украина запретила вещание "Дождя". Ставшую ненужной украинскую студию "Дождя" можно, кстати, передать РПЦ, тут не возражаю (а вы еще врали, что я антиклерикал!).

Дмитрий Бавырин:

Мне несколько стыдно, а в таких вещах нужно признаваться.

На канале "Дождь" работают, в том числе, мои друзья, а также люди, к которым я очень хорошо отношусь. Я являюсь категорическим противником любых препятствий к распространению информации, за исключением ряда очень особых случаев. Но запрет телеканала "Дождь" на Украине (чрезвычайно последовательной в таких вопросах, отдадим ей должное), по итогам чего, как я понял, канал лишится до четверти зрителей, не вызывает во мне ни капли сочувствия, напротив, меня переполняет злорадство, которое я не могу унять. Понимаю, что злорадство - это очень плохо, но это сильнее меня.

Потому что по мощам и елей.

Сергей Шмидт:

Это не хохма. "Дождь" запретили на Украине! "Дождь"!!!

Интересно, ЧТО должен вещать российский телеканал, чтобы его вещание гарантированно не могло быть запрещено в инновационной европейской демократии?

Круглосуточно показывать документальные фильмы про Степана Бандеру? Ну я не знаю - на 24 часа вещания таких фильмов наснимали?

Захар Прилепин злорадствует на сайте РЕН ТВ:

Полумеры - это плохо. Нужно быть последовательными.

Однажды там введут уголовную статью за прослушивание радио "Эхо Москвы", распространение "Новой газеты", газеты "Собеседник", журнала "Огонёк", газеты "МК", журнала Maxim, вообще всей демократическо-гламурной линейки целиком. Она на самом деле огромна.

Сложат костры из книг Шендеровича, Улицкой и Акунина.



На границе арестуют Дмитрия Львовича и Андрея Вадимовича вместе с его командой.



Закидают Михаила Ефремова помидорами на очередном его концерте.



Вышлют Савика Шустера и Матвея Ганапольского.



Божену Бильжо поместят в санкционный список.



Обольют бензином и спалят чучело одного конолюба.



Всех перечисленных и неназванных внесут на сайт "Миротворец" в раздел "Террористы и экстремисты".



...Ну и так далее, моей фантазии всё равно не хватит.

Зато за телеканал дружно заступаются российские официальные лица, что делает ситуацию несколько двусмысленной.

Мария Захарова:

Это правда, что нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить "Дождь"?

Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответсвует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ.

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Александр Винокуров:

Вячеслав Володин, например, принимал непосредственное участие в организации отключения Дождя российскими кабельными операторами и в выселении телеканала из студии на Красном Октябре

Тихон Дзядко:

После того, как отключение Дождя в Украине осудили Володин, МИД и Песков, жду осуждение со стороны Плотницкого. Который ранее отключил Дождь в "ЛНР". Где Дождь, впрочем, никогда не вещал.

Глеб Черкасов:

ждем Медведева и Путина

Миша Козырев:

Забавно видеть реакцию на отключение Дождя в Украине людей, отключивших Дождь в России. Никогда не думал, что доживу до того, что Володин будет отстаивать мои права )

Олег Козырев:

Украина, верни вещание Дождя в российские кабельные сети! У меня провайдер - ростелекомовский Онлайм #Песковзащити #Захароваретвитни

Юрий Богомолов:

Говорят, что возмущение Захаровой, Володина по поводу запрещения Дождя в Украине -- это лицемерие. Не совсем. Совсем: это циничное лицемерие в особо извращенной форме. Вспомнилось, как ответственный функционер Волин объяснял, что это не власть давила Дождь, а сами телезрители кушать не могли, пока люди дождя оставались в эфире.

Альфред Кох:

Если бы запрета Дождя в Украине не было, мы бы не увидели новых вершин низости, которые так рьяно целый день штурмуют российские официальные лица...

Как много я ещё не знаю о людях... Какая прелесть эта Захарова. Поразительная всеядность. Как современный танк: работает на любом топливе.

Аркадий Бабченко:

Мария Захарова и Дмитрий Песков обеспокоены закрытием "Дождя" в Украине. Гхм... Почему молчат ура-патиоты? Где Хирург с требованиями свободы "Дождю", где Бесогон с выпуском в поддержку вещания независимого СМИ, где Охлобыстин на стадионе, где концерты Чичериной в поддержку, где НОД с пикетами в защиту, где вечернее шоу Соловьева и кто там у них еще вместо Толстого?

Алё, посконные! Хозяева высказались. Почему такая тишина?

Бандеры опять русский язык обижают!

А ну быстро всем любить "Дождь"!

Или вы против Пескова?

Павел Чиков:

Чуваки, которые еще вчера душили "Дождь" дома, уже переобулись и осуждают цензуру.<...>

Дождю" всяческая поддержка. Государство главный враг!

Захарова, впрочем, в своей правоте уверена (как и всегда).

Многие комментаторы искренне разочарованы запретом.

Роман Попков:

Ну чо. Поздравляю украинских подписчиков с этой важнейшей победой в борьбе за сохранение государства, независимости и ценностей Революции. Круче просто некуда. Надо еще сайты "Новой газеты" и "Открытой России" заблочить, тогда путинский враг точно не пройдет.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания - просто <удивительно> какие молодцы и герои, настоящие борцы.

А если учитывать уровень понимания российской политики и российских реалий в украинском экспертом сообществе, и уровень профессионализма большинства украинских медиа по части российского вопроса - то это ж вдвойне гениальное стратегическое решение.

Алексей Ковалёв:

Всё правильно, дорогие украинцы, если вам что-то не нравится, надо просто запретить об этом говорить, и проблема исчезнет сама собой! У нас это всегда работает!

Станислав Белковский:

Я соглашусь, что "Дождь" недостаточно лоялен Украине. И по этой причине его надо там закрыть.

[Что называется - не донесли на руках (с)].

На следующий день после закрытия фабрики "Рошен" в Липецке.

Сергей Ерженков:

Если принимать всерьез все выдвинутые обвинения, телеканал Дождь должны были закрыть весной того года. Вопрос: почему этого не сделали? - адресуем всем украинским комментаторам и СБУ. Человек, больной паранойей, расширяет круг подозреваемых до тех пор, пока не остается один. В кольце врагов. Карту с Крымом, руководствуясь российским законодательством, нарисовали весной. Репортаж Роменского был в августе. В стендапе он сказал - за моей спиной граница между Крымом и Херсонской областью? Ок, а что это такое, как это называть, если там официально находятся украинские пограничники? Что они там делают? Почему Порошенко не посещает оккупированные территории Украины? Почему не объявляет военное положение? Почему не эвакуирует свой завод из Липецка? И почему, в ответ на официальный запрос Дождя, как можно посетить Крым, чтобы снять репортаж, украинские власти отвечают: лучше воздержаться от поездок в Крым? Несколько дней назад, публикуя видео, как ветераны АТО отключают в Одесской области Дождь, я предрек: скоро, очень скоро Дождь станет очередной страшилкой для украинского зрителя. Так и произошло. Все развивается по спирали. Если ты завел одну пластинку с агрессией и ненавистью, и не готов к созиданию, потом сложно переключиться на что-то другое.

Павел Каныгин:

Украинские друзья говорят, с "Дождём" последний год что-то не то. Тут рекламу показали, там границу не так пару раз назвали. Даже если и назвали. Все-таки "Дождь" - это все ещё другое и про другое. Совсем не про войну и пропаганду.

Все-таки благодаря "Дождю" вражеская Россия могла выглядеть в глазах украинских зрителей чуть объемнее, сложнее, чем будет выглядеть сейчас. От сложности и объемности решено теперь отказаться. По формальным признакам соблюдения "Дождём" законов государства-агрессора. И теперь окружающая картина будет ещё немного проще, легче. Это бесспорно. Те, кто хочет попроще и полегче, торжествуют и в этой части света - это явно их десятилетие. Но торжество это не приблизит решения ни крымского, ни любого другого вопроса.

Просто сделан ещё один шаг назад, к архаичному и безусловному. Схеме первобытной коммуникации. Лучше проще, да лучше. Не с нами, значит, против нас. Не друг, значит, враг. Крым наш или ваш. Не скорбишь, получи в харю.

Вроде не случилось ничего исторического, ну подумаешь, ни там, ни здесь канал особо не смотрели. Ну станет в Украине ещё меньше информации о России, а в России ещё меньше станет тех, кто сочувствует Украине.

Потом оглядываешься вокруг - сколько таких шагов сделано повсюду, а сколько ещё будет - и хочется менять планету. Темные годы.

Евгений Фельдман:

Запретить "Дождь" требует закон? Ну, давайте без иллюзий, законы принимаются и отменяются. Украина не Англия, законам не тысяча лет. А задача любых законов — благо страны. Информационный угар и жизнь в иллюзиях, обеспеченная при отказе от альтернативных и местами неприятных источников информации, — это очень приятно и удобно поперву, но абсолютно бесперспективно на длинной дистанции. Это не благо.

Все сказанное безусловно касается и России. Отказ пустить "Дождь" в пакеты федерального вещания, давление на спутниковые сети с требованием убрать телеканал оттуда, давление на рекламодателей независимых СМИ — та же история. Ее следствие в России заметно всем: через год после эфира президент повторяет чушь, произнесенную приятным и подтверждающим его, президента, отношение к окружающему телеведущему федерального телеканала. К чему этот уроборос приводит страну на длинной дистанции украинцы должны понимать лучше всех прочих.

"Дождь" нужен Украине не ради России, россиян, свободы, демократии и права (хотя и ради этого тоже). Он нужен Украине ради Украины. А России доступность "Дождя" нужна ради России.

Андрей Мальгин:

А вот допустим: Путин - ррраз! - и вывел войска из Донецка. Издал указ о возвращении Крыма. Помечтаем.

Станет ли Украина демократическим, прогрессивным государством, с развитой экономикой, без коррупции, пьяных ментов и судей с бегающими глазами?

В дни Майдана я верил, что да. И что, как в Берлине, со стороны России будут заглядывать через стену: "Ух ты!"

И мечтать как-то туда перебраться, ходы подземные рыть.

Война - ужасная вещь. Правитель, напавший на соседа, преступник. На войну многое можно списать.

И все-таки...

Сейчас я почти уверен, что если чудо случится - никакой передовой Украины может и не взрасти. А будут два ненавидящих друг друга Совка, разделенные государственной границей: Совок российский и Совок украинский.

Размножатся делением. Ну еще и белорусский, конечно.

К сожалению, за плечами общая большевистская история. Она в генах, испорченных напрочь и невосстановимо.

Кирилл Шулика:

В свете поста Мальгина, да и не только, меня радует то, что в России в среди оппозиции и протестного движения вышло из моды казаться украинцами большими, чем сами украинцы. Это позитивный момент, который оздоровит протестное движение. Наша страна Россия и нам выгодно то, что выгодно России. Меня радует то, что реакция на запрет "Дождя" вытекает именно из этого тезиса.

Ответ на такие реплики тоже предсказуем.



Олег Пшеничный:

Последние на белом свете, кто может осуждать какие бы то ни было решения правительства Украины - это мы, граждане Российской Федерации. Ну а если кто опять влез без очереди, что тут скажешь - повадки хорошо знакомые.

Роман Зайцев:

А с чего взяли, что "Дождь" должен иметь какой-то особый статус в Украине? За какие такие заслуги?

Айдер Муждабаев:

Запрет "Дождя" в Украине, увы, заслуженный и подробно обоснованный, проявит еще какую-то часть либерально настроенных россиян, которые не обладают достаточной эмпатией, чтобы поставить себя на место украинцев. Мой друг, журналист, в ужасе пишет мне, что у него постоянно уменьшается количество российских друзей. Я его успокоил: у меня тоже. Этот процесс будет продолжаться, а слой друзей Украины в России истончаться. Там будет еще большее окукливание, "отстранение от Крыма и Украины". Будут рваться связи с теми, кто не удерживает моральной планки по тем или иным причинам. Глупо их осуждать, нужно принимать факт. Зато останутся настоящие друзья, которые чувствуют, как мы, дышат, как мы, так же, как мы, понимают несправедливость.

Алексей Домников:

Нехай! Ибо неочевидная манипуляция эффективнее топорной пропаганды

Дождь формата "Тимур Олевский убегает под пулями беркута на Майдане с криками "не стреляйте, я журналист!" и эфиры прощания с Мотролой с "председателем парламента Новороссии" [без кавычек] Олегом Царевым в студии, часовые нежно-розовые интервью с Бородаем или обрезание эфира Белковского за недостаточное скорбение по "доктору Лизе" - это две большие разницы

Саша Сотник:

В Украине "забанили" телеканал "Дождь". Признаюсь честно: это - неприятное событие. Не то, чтобы я любил и смотрел этот телеканал. Я вообще не смотрю путинское телевидение. А "Дождь" - официально зарегистрированный канал, стало быть - полностью устраивающий режим, как "отвлекающий" и вписывающийся в общую концепцию СМИ посредством создания иллюзии оппозиционности, что вполне оправдано: гибридность - она и есть гибридность. И СМИ в данном случае - не исключение.

Жаль, что принцип "60 на 40" (60% неприятной правды и острой информации и 40% абсолютной сервильности, переходящей в откровенную пропаганду) исповедуют некогда приличные издания, каналы и радиостанции.

Но украинцев тоже можно понять: они - в состоянии войны с Россией. Неважно: гибридная она или объявленная официально. Потому что на этой войне льется кровь и гибнут люди. Гибридной смерти не бывает. Нельзя "как бы слегка умереть". И до тех пор, пока на телеканале "Дождь" этого не поймут - он будет справедливо запрещен в Украине, как любое официальное путинское СМИ.

Михаил Пожарский:

Вот лента уже полна нытья о том, как нехорошие украинцы запретили у себя хороший "Дождь". Не будут теперь украинцы платить Кашину за статьи о том, что поддерживать АТО аморально. Вопиющий, действительно, ужас.

Ну да, украинцы оказываются не очень-то разбираются, кто у нас тут оппозиционер, а кто лоялист. Внезапно? Неожиданно? А с чего вы решили, что они вообще должны разбираться? Пора бы уже осознать, что между Россией и Украиной идет война. Два года уже идет. А война - это такое время, когда процветают настроения "или-или", когда все делится на черное и белое.

Украинская публика она чего такая нервная? Ну возможно к этому имеет какое-то отношение тот факт, что им уже пару лет из зоны АТО гробы приходят. И не всяких там Моторол, уехавших туда добровольно. А обыкновенных мобилизованных солдат, которые были чьи-то дети, друзья, мужья, коллеги и т.д.

Павел Гинтов:

Многие порядочные россияне возмущаются тем, что в Украине прекратили вещание телеканала "Дождь". Мол, у "Дождя" не было другого выбора, кроме как сделать на карте Крым российским, иначе их закроют за противоречие Конституции РФ.

В романе Лиона Фейхтвангера "Сыновья" есть такая сцена: в Древнем Риме дети играют в "солдатов и разбойников". Еврейский мальчик не понимает, почему в этой игре "солдаты" все время должны петь песню про "жидовскую свинью". (Действие происходит после подавления восстания в Иудее, и подобные песни считаются патриотическими.) Других это не волнует: игра увлекательная, правила есть правила, не нравится - не играй.

Возможно, кто-то соглашается следовать ненавистным "правилам" ради некой благородной цели и подпевает "патриотам", скрепя сердце. Другому слишком нравится сама игра. Но стоит ли удивляться тому, что третий просто пошлет всех поющих дружно нафиг?

Екатерина Макаревич:

И снова меня, как обухом по голове, удивила реакция российских пользователей, что, мол, не должна была Украина так поступать. Дождь ведь хороший...

Знаете, что мне это напомнило? Реакцию ребёнка, когда у него забрали пульт от телевизора в гостях, потому что он его грыз, то есть использовал не по назначению. А родители его такие, ну не надо было отбирать, ну грыз бы и дальше, что страшного, он же хороший.

Единственное отличие, что тут вроде не дети, а взрослые люди, но почему-то они вот совсем не хотят использовать условный "пульт", то бишь, канал по назначению.

Я не могу понять, почему нельзя было заранее учесть особенности той страны, в которую поставляется контент. Тем более, это нормальная международная практика, когда канал, если он начинает работать на аудиторию других стран, передавая контент, соблюдает законодательство этих стран. А в данном случае, тем более, идёт война и агрессором является та страна, которая поставляет телевизионный контент. Вот, вроде логично же? Но обиды все равно на украинскую Нацраду, которая приняла решение о запрете телеканала. Это как вообще? Разве это не инфантильность?

Сами заранее ничего не сделали, хотя, насколько я поняла, ещё полгода назад их предупреждали, а теперь с надутыми губами сидят и говорят "жаль".

Да, жаль, но в этом решении виновата совсем не Украина, а то, что сам канал, выходя на украинский рынок, решил забить на его интересы. Вот за это их решение жаль. Ну и кто теперь выиграл, а? Вот совсем ответственности за свои действия не хотят брать, а потом обижаются.

Похоже, как пишут дальше, дело не только в "Дожде" как таковом - просто страны продолжают расходиться друг с другом всё дальше.

Андрей Десницкий:

Внутреннее дело Украины, разумеется.

Но еще один сигнал, что мы там не нужны - никакие. Совсем. Никак.

Наверное, это когда-нибудь изменится, но вряд ли скоро.

Марат Гельман:

в целом ситуация с Дождем показывает, что украинцы больше не хотят иметь дело ни с какими русскими. Ни со сторонниками нынешней власти ни с их оппозицией, ни с подконтрольными СМИ ни со свободными. Отойдите, говорят.

И вопрос только в том, по моему, насколько это в интересах самой же Украины. Смогут ли они сами выиграть эту войну с путинскими гибридными отпускниками ? Например в том, что когда-то американцы ушли из вьетнама большая роль была противников этой войны внутри США. Вначале их было немного, но год за годом - они выиграли.

То есть моральное право, после всего, игнорировать нас всех у украинцев есть. Но в их ли это интересах?

Сакен Аймурзаев:

Сложно не обидеть, не обидеться, не задеть.

Представьте разгар конфликта в Северной Ирландии. Представьте небольшой экуменический и добрый канал в Лондоне, где вроде место всем - католикам, протестантам, англичанам и ирландцам. И вот этот канал вынужден Северную Ирландию рисовать на картах исключительно британской, зовет (конечно, из соображений баланса) оранжистов в эфир. Да и вообще, давно уже существует в условиях монархии, суверена и главы церкви в одном лице. Ну что тут гадать - запретит его ИРА, не одобрит его Шинн-Фейн, не будут любить все ирландцы.

Так и тут. И не стоит теперь говорить, что украинцы неблагодарные: мы под пули, на войну, на Майдан - а они вон как. Все важные и честные дела Дождя украинцы, поверьте, помнят и ценят. Но пока, увы, так. Важно, что это решение государства, а не всех и вся в Украине. Заговорив на языке “конституции” (а как их в этом обвинять? не самоубийцы ведь) канал не мог не оказаться перед этой дилеммой.

Но ничего, с государством “Дождь” обязательно договорится, но во время мира. Обязательно найдет в Украине своих верных зрителей по всей стране, в сетях и на кнопках. Остальным же людям доброй воли остается подписка и сайт канала.

Я вот на Дождь подпишусь.