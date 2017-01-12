Накинули дождевик

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 12 января принял решение о запрете трансляции в украинских кабельных сетях российского телеканала "Дождь" и канала "ТВ Клуб". Украинские и российские пользователи соцсетей спорят о том, насколько оправданным было такое решение, – сторонники и противники запрета нашлись по обе стороны границы.

Запрет на трансляцию программ "Дождя" был вынесен по итогам мониторинга, который проводился целый год, – рассказал Радио Свобода член Совета Сергей Костинский. По его словам, во время этого мониторинга было выявлено сразу несколько нарушений, которые ведомство сочло "критичными". Речь идет о незаконной трансляции рекламы, поездках корреспондентов телеканала в Крым в обход Украины, а также о графическом оформлении программ и высказываниях журналистов "Дождя", которые свидетельствуют о признании телеканалом Крыма частью России.

Кроме того, как сообщается на сайте Совета, в эфире "Дождя" были показаны фильмы "О чем еще говорят мужчины" и "Быстрее, чем кролики", в которых содержится "популяризация правоохранительных органов государства-агрессора", что нарушает закон Украины "О кинематографии".

Украинское законодательство действительно запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов, если речь не идет о телеканалах из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия в их число не входит). На сайте "Дождя" опубликовано заявление гендиректора канала Натальи Синдеевой, в котором она пытается ответить на претензию украинской стороны о трансляции рекламы: "В соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание Дождя на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Нацсовет Украины [по телерадиовещанию] был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству Дождь не получал".

Как заявил в ответ на это Сергей Костинский, Нацсовет так и не получил от "Дождя" документов на внесение отдельной украинской версии канала в "Перечень иностранных каналов", поэтому украинские кабельные провайдеры продолжали ретранслировать спутниковую версию "Дождя" с российской рекламой.

Что касается изображения Крыма как части России в оформлении программ, то, по словам Натальи Синдеевой, это обусловлено требованиями российского законодательства: "В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", – говорится в ее заявлении на сайте "Дождя".

В интервью корреспонденту украинской службы Радио Свобода Яне Полянской Сергей Констинский подробно изложил позицию Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, касающуюся российского телеканала:

– На самом деле мы взяли год на то, чтобы сформировать свою позицию относительно телеканала "Дождь". Мы проводили мониторинги и зафиксировали большое количество систематических нарушений национального законодательства. Эпизоды, которые мы привели в проекте решения, на самом деле ключевые. Это решение можно было иллюстрировать большим количеством эпизодов. Среди тех эпизодов, на которые мы опирались, – непризнание территориальной целостности Украины, поскольку в сюжетах разных передач телеканала "Дождь" приводились карты, на которых Крым был обозначен как территория Российской Федерации. Это было в том числе и в аналитических программах. Также мы зафиксировали, что журналисты "Дождя" посещали Крым, но таким образом, что нарушали украинское законодательство. На самом деле для того, чтобы попасть в Крым, нужно получать разрешение украинского государства и соответствующих органов власти, в том числе и министерства информационной политики. К сожалению, это требование украинского законодательства телеканалом "Дождь" игнорировалось. Также мы отмечали, что журналисты "Дождя" указывали на административную границу между Херсонской областью и республикой Крым как на российско-украинскую границу. Это является свидетельством того, что редакционная политика телеканала "Дождь" строится таким образом, что она не признает территориальной целостности Украины.

Телеканалу "Дождь" нужно выбрать – работает ли он по российскому законодательству или он придерживается законодательства Украины

Отдельный вопрос – реклама. Мы зафиксировали размещение рекламы на телеканале еще в начале прошлого года, и это всегда для нас было поводом для ограничения ретрансляции любого российского телеканала. Для "Дождя" мы сделали исключение, сообщили им об этом нарушении и даже дали госпоже Синдеевой два месяца, чтобы привести деятельность телеканала в соответствие с украинским законодательством. К сожалению, за год мы не получили ни одной версии [сигнала], чтобы позволить этой версии транслироваться на территории Украины. Таким образом, мы видим, что провайдеры сетей кабельного телевидения транслируют версию телеканала "Дождь" с рекламой. В соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении и с законодательством Украины, если лицензиат представляет страну, которая не ратифицировала конвенцию, он не имеет права транслировать на территории Украины какую бы то ни было рекламу.

– "Дождь" говорит, что они работают по российскому закону и поэтому позволяют себе командировки в Крым. Может ли быть такое объяснение достаточным для Украины?

– Мы же не запрещаем телеканалу "Дождь" работать на территории РФ. Мы ограничиваем вещание телеканала "Дождь" на территории Украины, у которой есть свое законодательство, и его следует придерживаться. То есть телеканалу "Дождь" нужно выбрать – работает ли он по российскому законодательству или он придерживается законодательства Украины, где работает, а также международного права, согласно которому Крым – территория Украины. И на территории Крыма нужно придерживаться законов Украины.

– Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с вещанием российских каналов, в том числе на прифронтовых территориях?

– На сегодняшний день ограничено вещание 77 российских телеканалов. В течение нескольких лет – с начала аннексии Крыма, а потом и боевых действий на востоке Украины – мы фиксировали на каждом из этих каналов нарушения украинского законодательства. Для отдельных случаев мы делали исключения – давали возможность привести свою деятельность в соответствии с его требованиями. Но должен сказать, что большинство российских телеканалов игнорирует требования украинского законодательства. Даже когда мы предупреждаем и просим придерживаться их. Как я понимаю, это принципиальная позиция российских телеканалов – работать исключительно по российскому законодательству. Но напоминаю, мы не являемся ни частью, ни колонией РФ, мы отдельное суверенное государство, и у нас есть свои законы. Хотите работать? Работайте и уважайте наше государство. На сегодняшний день есть семь российских телеканалов, которые работают и придерживаются украинского законодательства.

– Можете их назвать?

– Например, "Топ-шоп ТВ", "Теле 9", "Охотник и рыболов HD", "Еврокино", "Зоопарк".

Пользователи социальных сетей отреагировали на запрет "Дождя" на Украине по-разному. Сторонники и противники такого решения украинских властей нашлись по обе стороны границы. Комментарии самих руководителей и сотрудников телеканала (как действующих, так и бывших) оказались предсказуемыми.

Многие пользователи обращают внимание на то, что "Дождь" был единственным российским телеканалом, объективно освещавшим события на Майдане в 2013-2014 годах и не поддержавшим аннексию Крыма:

За телеканал уже вступились его прежние гонители и критики – российские официальные структуры, например, Министерство иностранных дел и Администрация президента России:

Некоторым, однако, такая реакция российских госструктур показалась лицемерной:

Кирилл Михайлов: "А когда Москва отключила телеканал "Дождь" из кабельных сетей, кто информировал ОБСЕ?"

У решения украинских властей нашлось и немало сторонников, причем не только на Украине:

Телеканал "Дождь" до сегодняшнего дня оставался единственным российским каналом, транслировавшим новости и информационные программы. Трансляция "Первого канала", телеканала "Россия", "НТВ", а также еще более 50 российских телеканалов была запрещена ранее "в целях контроля за соблюдением законодательства в сфере временного запрета на вещание российских телеканалов, ведущих пропаганду войны и насилия в Украине". В то же время во многих городах Донбасса, граничащих с занятыми сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" территориями, российское телевидение можно смотреть без каких-либо препятствий.

Помимо телеканалов, на Украине запрещены к показу сотни российских фильмов и сериалов, в которых "поддерживается аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Украины", а также создается "положительный образ российских силовых структур". Как пишет в фейсбуке член экспертной комиссии Госкино Украины по вопросам публичной демонстрации и распространения кино- и видеофильмов Сергей Оснач, решение о запрете трансляции телеканала "Дождь" является оправданным в условиях "войны с Россией":

"Не часто я хвалю Нацсовет, но это именно тот случай. Каналу "Дождь", где Крым показывают на карте частью России и говорят о "воссоединении", крутят "беспристрастные" сюжеты о боевиках так называемых "ЛДНР", точно не место в Украине. Возможно, среди украинских псевдолибералов, сторонников строить мосты с Россией теперь поднимется крик, что Украина отталкивает "друзей" и вредит сама себе. Но на самом деле давно понятно, что Украина практически не имеет друзей в России. Медийно раскрученные российские оппозиционеры неоднократно заявляли, что также забрали бы у Украины Крым, просто иным способом. Вся оппозиционность и весь либерализм этих господ заключается в том, что они хотели бы оккупировать украинские территории с большей грацией, чем это сделал Путин. Они хотели бы видеть Украину на цепи, но "братскую". Вполне очевидно, что во время войны с Россией Украина вообще не может доверять никаким российским СМИ, а "дружественным" – прежде всего. Это азы информационной гигиены".

По данным РБК, в кабельных сетях на Украине "Дождь" смотрели примерно в 500 тысячах домов и квартир. Сколько подписчиков из Украины было у канала в интернете, неизвестно. Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, главный редактор канала Роман Баданин, его совладелец и инвестор Александр Винокуров отказались комментировать Радио Свобода историю с запретом на трансляцию канала в украинских кабельных сетях.

В России "Дождь" также не раз оказывался в центре скандалов и подвергался давлению властей – например, в 2014 году, после опроса, посвященного блокаде Ленинграда, кабельные операторы начали исключать его из своих пакетов. Сейчас в России телеканал вещает в интернете и через спутник.