На Украине осуждены более 30 российских военных

Украинские суды за время вооруженного конфликта в Донбассе вынесли 57 приговоров за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины, в том числе – 31 российскому военнослужащему.Кроме того, в суды переданы обвинительные акты против еще 27 человек,отметил в интервью "5-му каналу" главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам,осужденные в прошлом году к 14 годам заключения российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев (их обменяли на осужденную в России по обвинению в убийстве российских журналистов украинскую военнослужащую Надежду Савченко), не обжаловали приговоры. Это, по мнению украинского военного прокурора, "свидетельствует о признании Россией агрессии против Украины". В военной прокуратуре действует специальный отдел, фиксирующий факты гибридной войны против Украины и все доказательства военных преступлений России тщательно документируются и передаются в Международный уголовный суд в Гааге. По словам Матиоса, в Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств, предоставленных украинской стороной.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что основным фактором поражения украинских войск под Иловайском в конце августа 2014-го стало прямое вторжение Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. По итогам расследования Иловайской трагедии прокуратура сообщила о подозрении министру обороны России Сергею Шойгу, а также 14 генералам и 2 полковникам российских Вооруженных сил.

В начале января нынешнего года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 5 тысяч кадровых российских военных и около 40 тысяч вооруженных сторонников самопровозглашенных "народных республик".

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает эти обвинения.