Киев: в Донбассе находятся 5 тысяч российских военнослужащих

На подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях Донбасса в настоящее время находятся около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Всего, по его словам, численность сторонников самопровозглашенных "народных республик" достигает 40 тысяч человек.

Полторак отметил, что на вооружении у сепаратистов и предполагаемых российских военных находятся 600 танков, свыше тысячи артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, а также почти полторы тысячи боевых машин.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает эти обвинения. Однако в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия "была вынуждена защищать русскоязычное население в Донбассе".

За последние сутки сепаратисты нанесли почти 40 ударов по позициям украинских военных, двое из них получили ранения. В так называемой "Донецкой народной республике" заявляют о 80 обстрелах со стороны правительственных войск.