"Левада-центр" пожаловался в ЕСПЧ на закон об иностранных агентах

Аналитический центр Юрия Левады ("Левада-центр") обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на принудительное включение НКО в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщил в пятницу газете "Ведомости" адвокат Ильнур Шарапов.

В заявлении в ЕСПЧ говорится о нарушении гарантированного Европейской конвенцией права на свободу собраний и дискриминации по принципу сферы деятельности.

В "Левада-центре" заявляют, что некоммерческая организация стала жертвой закона об иностранных агентах: ее оштрафовали за отказ добровольно вступить в реестр, обязали называть себя "иностранным агентом" и подвергли необоснованно повышенному контролю со стороны властей.

Министерство юстиции России включило "Левада-центр" в список иностранных агентов 5 сентября. Это произошло после того, как в июне социологи сообщили о падении рейтинга партии "Единая Россия".

В Минюсте сочли политической деятельностью распространение "мнений о принимаемых государственными органами решениях" и высказывания сотрудников НКО о результатах своих исследований.

Всего в Европейский суд по правам человека поступили жалобы около 50 российских НКО, признанных "иностранными агентами".

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года, по нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. Летом 2016 года к такой деятельности отнесли проведение соцопросов и оценку работы чиновников.