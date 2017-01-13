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Новости

Уфа: после видео с ползущей на рентген пациенткой возбуждено дело

Архивное фото

Архивное фото

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В Уфе после инцидента в местной больнице, когда 55-летняя пациентка со сломанной ногой из-за отсутствия лифта в медучреждении была вынуждена на четвереньках подниматься по лестнице, чтобы попасть в рентген-кабинет, возбуждено уголовное дело.

Видео инцидента было опубликовано в начале недели. Дело возбуждено по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Лифт не работает в больнице с 2011 года. При этом в декабре медучреждение провело аукцион на техобслуживание лифтов почти на 500 тысяч рублей.

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