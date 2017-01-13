Петицию о помиловании Сноудена подписал 1 миллион человек

Более миллиона человек по всему миру подписали петицию с призывом к уходящему президенту США Бараку Обаме помиловать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International, организовавшая сбор подписей.

В пятницу французские активисты Amnesty International подняли над статуей Свободы в Париже воздушный шар диаметром около 2,5 метров с изображением Сноудена. Во Франции петицию в поддержку бывшего сотрудника спецслужб подписали более 130 тысяч человек.

Эдвард Сноуден в разные годы сотрудничал с ЦРУ и Агентством национальной безопасности США. В 2013 году он передал журналистам секретные документы, которые содержали сведения о прослушивании спецслужбами телефонных звонков рядовых граждан. Сноуден бежал из США – сначала в Гонконг, а затем в Россию, где получил убежище и живет до сих пор.

Власти США обвиняют Сноудена в хищении государственного имущества, незаконном использовании информации, относящейся к оборонным секретам, а также в намеренном разглашении сведений, относящихся к государственной тайне.