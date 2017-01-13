"Мемориал": в Чечне убита задержанная по делу о нападении в Грозном

Источник правозащитного центра "Мемориал" подтвердил, что в декабре прошлого года неизвестные убили 18-летнюю жительницу Чечни Мадину Шахбиеву, задержанную по делу о нападении на полицию в Грозном. Правозащитники направили запрос в чеченскую прокуратуру, управления Следственного комитета, МВД и ФСБ.

18 декабря произошло нападение на полицейских в Грозном. Были убиты семеро нападавших и четверо полицейских. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство". После нападения СМИ сообщали о массовых задержаниях родственников участников атаки, а также об их увольнении с работы.

29 декабря издание "Кавказский узел" сообщило о том, что троих раненых участников нападения убили в больнице. Власти Чечни это отрицают. Мадину Шахбиеву госпитализировали с ранением. В 20-х числах декабря её выписали из больницы, после чего она умерла при неизвестных обстоятельствах.