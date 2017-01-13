"РПЦ, уважай мнение горожан!"

В Санкт-Петербурге более тысячи человек пришли к Исаакиевскому собору, чтобы потребовать сохранить его прежний статус — музея и памятника мирового значения. Сначала люди собрались у ступенек собора, но там оказалось тесно, так что полицейские попросили перейти в сквер напротив храма. Акция проходила в виде встречи с депутатами Законодательно собрания — Максимом Резником от Партии роста, Алексеем Ковалевым от "Справедливой России" и Борисом Вишневским от "Яблока". Вместе с ними на вопросы горожан отвечал координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Многие из пришедших к Исаакиевскому собору выражали уверенность в том, что церковные иерархи борются за собор исключительно из-за дохода, который он приносит, люди требовали отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, напоминая о том, что это назначенный губернатор, которого они не выбирали.