Осужденную за репост воспитательницу этапировали в колонию в Екатеринбурге

Воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, осужденную на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательством над ребенком, этапировали из СИЗО Шадринска в колонию в Екатеринбурге. Об этом в фейсбуке написала журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова.

12 января Чудновец поместили в штрафной изолятор за якобы неподчинение сотрудниками учреждения. Позднее Федеральная служба исполнения наказаний по Курганской области подтвердила, что Чудновец этапировали.

8 ноября Катайский районный суд приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал приговор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку "полноты и объективности проведенного расследования". После этого суд сократил срок заключения до пяти месяцев.

На пресс-конференции Владимира Путина в декабре Екатерина Винокурова задавала президенту вопрос об этом деле. Путин ответил, что ничего не знает о нем, но обещал "разобраться".