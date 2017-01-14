Яшин призвал новую администрацию США "не сдавать" Украину

Илья Яшин, один из ведущих российских оппозиционных политиков и критик президента Владимира Путина, призвал администрацию избранного президента США Дональда Трампа "не сдавать Украину в обмен на договорённости по Сирии". Об этом пишет американское издание Politico.

Яшин предупреждает, что любое улучшение отношений США с Россией, признающее законными российскую аннексию Крыма и вторжение российских войск в восточную Украину, стало бы ударом по российской демократии. Оппозиционер допускает вероятность такого улучшения в обмен на отказ Москвы от поддержки сирийского диктатора Башара Асада. Если бы это произошло, утверждает Яшин, то послужило бы укреплению позиций Кремля и усилило бы вероятность угроз Москвы в адрес одной из стран НАТО.