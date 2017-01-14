Били, бьют и будут бить

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о декриминализации домашнего насилия. Авторы документа ссылаются на то, что откликнулись на недоумение общественности, обеспокоенной за уголовное преследование при нанесении в семье "легких ударов".

Давайте разбираться. Некая группа людей решает для себя – и за всю страну – вопрос о гуманности следующим образом: нравственно оправдана возможность наносить побои членам своей семьи, не опасаясь уголовного преследования. Особенно отличились в борьбе "за дело мира" отдельные родительские комитеты, которые проявили себя не в борьбе за прекращение поборов в школах, за повышение качества образования, упрощение бюрократических процедур, повышение финансирования учебных учреждений или, к примеру, всеобщее бесплатное высшее образование – а в проведении публичных мероприятий, оправдывая "безвредное" домашнее насилие. Получается, перечисленные мной проблемы не показались этим гражданам более значимыми, чем возможность получить уголовное наказание за избиение ребенка. При этом защита права "легко" (то есть "безвредно") бить выглядит абсурдом – какой же смысл бить, если это не вызывает физических или душевных страданий, способных повлиять на изменение поведения? Если это так, то почему столь сильный способ воздействия вдруг оказался "безвредным"? Депутаты и родители-активисты, что, разбираются в психологии ребенка лучше, чем специалисты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского, высказавшиеся против нововведения?

Негоже рабсилу сажать в тюрьму за то, что она показывает, кто главный в семье

Впрочем, возмущение этих родительских комитетов получило поддержку и в судейском сообществе. Еще в 2015 году Верховный суд РФ выступил с инициативой гуманизации законодательства, в которой предложил декриминализировать статью о семейных побоях. Суд разумно предположил, что так придется рассматривать на сотни тысяч дел меньше. К примеру, по данным МВД, в России от насилия в семье страдают 600 тысяч женщин в год. Понятно, что не все обращаются с требованием наказать обидчика. Ну а вдруг? А тут еще и за избиение детей судить придется?

Мне почему-то кажется, что вопрос гуманности стоит для судей и судов вовсе не на первом месте. В России традиционно очень низкий процент оправдательных приговоров. При этом регулярно, на примерах самых резонансных дел, мы видим слабую доказательную базу обвинения. Все это заставляет задуматься о том, что основной мотив декриминализации – сокращение издержек, то есть затрат на проведение процессов, оплату работы судейских, а потом и за возможное содержание осужденных в местах заключения. Ради этого и была затеяна "гуманизация" подобного рода: негоже рабсилу сажать в тюрьму за то, что она показывает, кто главный в семье. В традиционном обществе, к построению которого так стремится в последние годы Россия, это – обычное явление. Похоже, суды предпочитают учить МВД работать не через жесткое соблюдение законодательства, отправляя дела на доследование или оправдывая граждан из-за некомпетентно собранных улик, а сокращая причины, по которым прокуратура и суд могут штамповать обвинительные заключения.

Мне искренне жаль тех родителей, интеллект которых настолько слаб, что не может предложить разумной альтернативы избиению ребенка. Ведь на ребенка нужно тратить время, нужно с ним разговаривать, его нужно воспитывать – что, видимо, для некоторых людей почти непосильная задача. Они находят самый легкий способ доказать ребенку, что они правы, – применить физическую силу. Что таким образом можно доказать ребенку? Что сильный может заставить слабого делать то, что он хочет? Что ради достижения своей цели можно причинять боль? Что не нужно тратить силы на размышления и аргументацию?

Позвольте спросить, каких граждан мы хотим вырастить? Должны ли они быть внутренне свободными, предъявлять высокие стандарты тем, кто хочет их убедить? Должны ли они быть защищены от насилия со стороны тех, кто должен их любить? Заслуживают ли они внимания и заботы больше, чем побоев и нежелания тратить на них время? Если да, то в России опять что-то происходит не так. Я не уделил внимания опасности насилия для женщин, но лишь по одной причине: ребенок, в отличие от взрослого человека, никак не может изменить ситуацию, он вынужден жить в тех условиях, в которые его поместит семья.

Анатолий Канюков – петербургский политик, социал-демократ