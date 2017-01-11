Законопроект о декриминализации побоев в семье принят в первом чтении

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ поддержали 368 депутатов, один парламентарий выступил против, один – воздержался.

Избиение родных и близких предлагается перенести из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. В пояснительной записке к документу утверждается, что он направлен на "устранение неоднозначного толкования положения Уголовного кодекса", когда побои на улице считаются правонарушением, а в семье – преступлением.

Поправки, из-за которых, как считают депутаты, следует принять законопроект, были приняты летом 2016 года. Тогда статью о побоях перенесли в Кодекс об административных правонарушениях, оставив уголовную ответственность только за насилие над родственниками, а также за побои из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, а также до 120 часов обязательных работ.