Полиция отпустила всех задержанных на акции в Москве, кроме Гальперина

В Москве из ОВД "Басманный" отпущены все задержанные на акции в поддержку политзаключенных, кроме Марка Гальперина, оставленного на ночь. По информации "ОВД-Инфо", на активиста составляют протокол о неповиновении требованиям сотрудников полиции. Более двух часов к нему не пускали адвоката.

Большинство участников акции были отпущены после профилактической беседы. На активиста Юрия Горского составлен протокол об организации несогласованного мероприятия.

14 января в центре Москвы гражданские активисты провели акцию в поддержку политзаключенных, в частности за освобождение Ильдара Дадина. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, полиция задержала более 40 человек.

Ильдар Дадин был первым в России осужден за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в карельской колонии. ФСИН объявила, что проверила жалобы Дадина, но не нашла им подтверждения.