Советник Трампа звонил послу РФ в день, когда США ввели новые санкции

Майкл Флинн, кандидат на пост советника по вопросам национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа, сделал пять телефонных звонков послу России в Вашингтоне в день, когда Соединённые Штаты объявили о санкциях в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы.

По информации источников агентства Reuters, звонки были сделаны после объявления об ответных мерах на кибератаки, но до официальной реакции Кремля. Представитель Трампа подтвердил, что чиновники действительно созванивались, но уточнил, что санкции не были предметом их разговора.

Сообщения о звонках спровоцировали обеспокоенность американских чиновников относительно контактов Трампа с российскими официальными лицами на фоне обвинений в причастности Москвы к победе миллиардера на президентских выборах.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергли.