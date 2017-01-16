В Киргизии грузовой самолет упал на посёлок. Погибли 32 человека

В Киргизии в понедельник утром при заходе на посадку разбился грузовой самолет Боинг 747 авиакомпании Turkish Airlines. Самолет упал на посёлок "Дача" в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". По предварительным данным, погибли 32 человека, сообщил министр здравоохранения КиргизииТалантабек Батыралиев. Власти не исключают, что число жертв будет расти.

Большинство погибших – жители поселка, где разрушены не менее 15 домов. Восемь пострадавших, среди которых есть дети, доставлены в больницы.

Самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. На его борту находились пять членов экипажа. Все они погибли.

Причины крушения грузового Боинга пока не известны. Как сообщил источник "Интерфакса" в аэропорту "Манас", из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.