Доклад Oxfam: разрыв между богатыми и бедными в мире достиг рекорда

На долю восьми мультимиллиардеров в этом году пришлось богатство, превышающее общее состояние 3,6 миллиардов жителей Земли. Эти данные приводятся в докладе организации по борьбе с бедностью Oxfam, сообщает "Немецкая волна".

Согласно исследованию, разрыв между богатыми и бедными в мире достиг рекорда. Так, во владении 1 процента богатейших людей находится более 50 процентов всего мирового имущества. На долю наиболее бедной половины населения Земли приходится лишь 0,16 процента собственности в мире, говорится в докладе.

В прошлом году результаты отличались: предполагалось, что состояние 62 богачей равно собственности беднейших 4 миллиардов человек. Данные обновились в основном за счет информации из Индии и Китая.

В докладе отмечается, что первый обладатель триллиона может появиться в течение 25 лет в то время, как каждый десятый человек живет меньше чем на два доллара в день.

По данным Росстата, за чертой бедности в России живут почти 22 миллиона человек. Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума, который составляет семь с половиной тысяч рублей (125 долларов).