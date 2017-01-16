На жителя Грозного завели дело по статье "Несообщение о преступлении"

Следственное управление Чечни возбудило уголовное дело в отношении жителя Грозного Асхаба Хизриева за то, что он не сообщил о намерении своего знакомого поехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщает портал "Кавказский узел".

По версии следствия, Хизриев знал о планах знакомого, задержанного несколько месяцев назад при попытке покинуть Чечню, не уведомил о них правоохранительные органы.

Дело расследуется по статье Уголовного кодекса "Несообщение о преступлении", введенной в российское законодательство с принятием "антитеррористических поправок" Ирины Яровой. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на один год.