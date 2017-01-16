Павленский обвинил российские власти в провокации против него

Художник-акционист Петр Павленский обвиняет российские власти в провокации против него и его соратницы Оксаны Шалыгиной – в связи с началом доследственной проверки по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Павленский утверждает, что это уголовное преследование используется властями для того, чтобы устранить его от политической жизни в России.

В заявлении Павленского, переданном Радио Свобода, художник обвинил актрису Театра.doc Анастасию Слонину в «доносе» и сотрудничестве со спецслужбами.

В понедельник стало известно, что Павленский с Шалыгиной и их детьми уехал из России во Францию, где они намерены просить политическое убежище. При этом Шалыгина сообщила сайту Mediazona, что они готовы вернуться в Россию, если дело не будет возбуждено. По словам Шалыгиной, после того, как появилось сообщение об их отъезде, следователи на 16 января через адвокатов вызвали Павленского на допрос.

Радио Свобода пока не удалось связаться с Анастасией Слониной, которая, как утверждается, написала на Павленского заявление. Сценарист и продюсер Всеволод Лисовский рассказал «Новой газете», что Павленский и Шалыгина избили одного из актеров Театра.doc, а также обвинил Павленского и Шалыгину в «попытке изнасилования» Слониной. Павленский утверждает, что «никакого насилия не было».

Максимальный срок наказания по статье «Насильственные действия сексуального характера» — десять лет лишения свободы.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином и поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Художник назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. В июне суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия", и обязал его выплатить почти столько же "потерпевшей стороне" – ФСБ. Художник заявил, что не собирается оплачивать штрафы.