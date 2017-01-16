Павленский уехал из России из-за угрозы уголовного дела

Художник-акционист Петр Павленский с семьёй уехал из России во Францию, где он намерен просить политическое убежище. Ранее в декабре российские власти начали доследственную проверку против него и его соратницы Оксаны Шалыгиной по статье "Насильственные действия сексуального характера". Об этом Павленский рассказал телеканалу "Дождь".

По словам художника, заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по этой статье — десять лет лишения свободы. Павленский вину отрицает и называет это дело "доносом".

Художник сообщил, что 14 декабря по возвращении в Москву из Варшавы, его вместе с Шалыгиной отвезли на допрос, который продолжался семь часов. После этого, их, когда они уже ждали конвоя, по словам Павленского, неожиданно отпустили. Художник вместе с соратницей и детьми уехал на автомобиле через Белоруссию на Украину, а оттуда улетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила "Дождю", что сейчас идет доследственная проверка. Защита еще не ознакомилась с материалами.

Павленский утверждает, что это уголовное преследование используется властями для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. "Они устраняют то, что им неудобно, то, что неудобно режиму", — сказал Павленский.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином и поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Художник назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. В июне суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия", и обязал его выплатить почти столько же "потерпевшей стороне" – ФСБ. Художник заявил, что не собирается оплачивать штрафы.