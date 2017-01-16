МЧС: в результате авиакатастрофы под Бишкеком погибли 32 человека

Среди погибших в результате падения грузового самолета на поселок под Бишкеком – 13 детей, а общее число жертв авиакатастрофы составляет 32 человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуации Киргизии. Ранее в этом ведомстве назвали цифру в 37 погибших.

В медицинские учреждения Бишкека были доставлены 11 человек, уточнили в МЧС.

В пресс-службе премьер-министра Киргизии заявили, что на месте крушения найден бортовой самописец самолета. Официально причины авиакатастрофы пока не названы. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения.

Самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines разбился в понедельник утром при заходе на посадку в аэропорту Бишкека, рухнув на жилой поселок недалеко от взлетно-посадочной полосы. На его борту находилось пять членов экипажа – все они погибли. На земле было разрушено и повреждено несколько домов.

Власти Киргизии объявили 17 января днем траура по погибшим.