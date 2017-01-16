Марк Гальперин вышел на свободу

В Москве гражданский активист Марк Гальперин, который был задержан 14 января, в понедельник вышел на свободу. Басманный суд не стал рассматривать его дело, отправив протоколы обратно в ОВД. По заявлению пресс-службы суда, предоставленные полицией материалы были неполными. Гальперина должны были судить по двум статьям административного кодекса – о нарушении порядка проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В минувшую субботу во время несанкционированного "народного схода" на Чистых прудах были задержаны десятки гражданских активистов. В тот же день всех, кроме Гальперина, отпустили.