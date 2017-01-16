Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Общество

Марк Гальперин вышел на свободу

Марк Гальперин вышел на свободу
пожалуйста, подождите
0:02:46
0:00:00 /0:02:46

В Москве гражданский активист Марк Гальперин, который был задержан 14 января, в понедельник вышел на свободу. Басманный суд не стал рассматривать его дело, отправив протоколы обратно в ОВД. По заявлению пресс-службы суда, предоставленные полицией материалы были неполными. Гальперина должны были судить по двум статьям административного кодекса – о нарушении порядка проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В минувшую субботу во время несанкционированного "народного схода" на Чистых прудах были задержаны десятки гражданских активистов. В тот же день всех, кроме Гальперина, отпустили.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG