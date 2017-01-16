Керри назвал критику Трампа в адрес миграционной политики ФРГ "неподобающей"

Государственный секретарь США Джон Керри назвал "неподобающими" слова избранного президента США Дональда Трампа о миграционной политике Германии.

Трамп в интервью изданиям Bild и The Times назвал проводимую канцлером Меркель политику по приему беженцев "катастрофической ошибкой", связав теракт на рождественской ярмарке в Берлине с миграционным кризисом. По его словам, наплыв беженцев также привел к выходу Великобритании из Евросоюза.

В ответ Канцлер Германии Ангела Меркель призвала не связывать борьбу с терроризмом и вопрос о приеме беженцев, заявив, что европейцы сами определяют свою судьбу. По словам Меркель в борьбе с терроризмом Европе помогут экономическая мощь и эффективная система принятия решений. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа "не нуждается в советах, как ей поступать".