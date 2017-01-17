Согласие есть продукт

История с «Дождем», запрещенным на территории Украины, вроде завершена. Ибо все высказались, все переругались, все остались при своих мнениях. А это значит, что дальнейшие дискуссии бессмысленны в силу взаимной исчерпанности аргументов, которые сводятся к обрывку затверженной фразы «...вам не понять». Вам не понять, с каким трудом она тут выживает, свободная пресса в России. Вам не понять, что Украина – воюющая страна. Никому никого не понять, и с этим следует типа смириться.

Непонятно также, будет ли «Дождь» изъят из украинских кабельных сетей или не будет. Поскольку на его удаление киевский Национальный совет по телевидению и радиовещанию отвел месяц, а за это время многое может измениться. Преимущественно в головах граждан, контролирующих журналистский контент в столице России и IP-соединение у небратьев. Иными словами, завершенная вроде история окончательно не завершена. Полемистам есть о чем подумать и поспорить.

Российская сторона могла бы еще раз вступить в переговоры с украинской и попытаться на пальцах объяснить, чем решаемые проблемы отличаются от нерешаемых. Допустим, коммерческая реклама – это одно. Проникновение журналистов в Крым с территории России – это другое. А карта, на которой изображен полуостров, приплывший в родную гавань, – это и вовсе третье.

То есть по рекламе наверняка следует договориться. Насчет командировок известить соседей, что журналист – существо экстерриториальное, и судить его следует по делам его и словам, а не по тому, как и где он пересек границу. Что же касается принадлежности Крыма на карте России, то да, это стыд и позор, но что же делать? Компромисс может сводиться к тому, что репортер – не географ, он не обязан в своих репортажах ориентировать зрителя на местности при помощи карты. Бывают случаи, когда лучше обойтись без нее.

Что же касается киевского начальства, то я бы ему, со всей возможной деликатностью, предложил поразмышлять о политической составляющей конфликта. Дело в том, что в прямом столкновении с агрессором Украина обречена на поражение, и это легко доказать на понятных примерах: Крым, Донбасс. Сила Украины, как ни банально это звучит, в правде. В том, что армии, спецслужбам, шахтерам и трактористам авторитарного врага противостоит демократическое государство, пусть и слабое, оттого его и поддерживают во всем мире. Одним из признаков демократического государства является свободная пресса, и в этом смысле Украина до сих пор заметно превосходила Россию. При всех эксцессах, связанных с запретами самых одиозных российских телеканалов и отдельных авторов, уровень свободы у нас и у вас несопоставим.

Запрещая «Дождь», Нацсовет Украины делает широкий, размашистый шаг в сторону России, и недаром так оживились в последние дни разного рода официальные представители Москвы, гневно осудившие цензуру в оккупированной ими стране. Правда, этого можно не замечать или воспринимать как скверный анекдот. Гораздо хуже другое.

Еще не поздно им услышать друг друга: «Дождю» и тем, кому российский телеканал показался лишним в сетке украинского вещания

Мир сегодня меняется, причем довольно быстро и в худшую сторону. Если сравнивать с тремя без малого минувшими годами, когда практически весь Запад поддерживал Украину, то ныне ситуация выглядит не столь однозначной. На Западе накапливается усталость от собственных тупиковых проблем, что вполне может найти отражение в результатах грядущих выборов – во Франции, например, где Марин Ле Пен открыто признает Крым российским, или в Германии, где никто не гарантирует победу Ангеле Меркель. Не говоря уж о Дональде Трампе, который, похоже, сам не знает, что завтра скажет и чего сделает.

В этих обстоятельствах украинские разборки с «Дождем» – событие одновременно и мелкое, и заметное. С одной стороны, это известный спор славян между собой, только в новых обстоятельствах, когда «Захарченко бьется с Семенченко», по слову поэта. С другой стороны, киевское руководство в эпоху так называемой «постправды» действует в рамках моднейшего тренда, что, однако, едва ли будет по достоинству оценено противниками Украины. Зато несомненно смутит ее друзей и ободрит всяких евроскептиков.

В первый раз чувство смущения друзья испытали, когда на странноватом сайте «Миротворец» были опубликованы списки журналистов, аккредитованных при администрации самопровозглашенной "ДНР", что вызвало естественные протесты со стороны журналистского сообщества. Сегодня Украина, наследуя драгоценные традиции российских кабельных операторов, собирается отключать «Дождь», и тут у сторонников Киева возникает вопрос: а чем они, собственно, разнятся, порошенковские нравы и путинские? И надо ли такую Украину защищать?

Вопросы эти, понятное дело, некорректны. Украина не нападала на Россию. Украина ни у кого не отгрызала чужие земли. Украина не нарушала международных законов. Тем не менее инцидент с «Дождем», хотя бы с точки зрения пропагандистской, выглядит так, словно они мало чем отличаются друг от друга – Россия и Украина. При том что несчастный «Дождь» был и остается единственным русскоязычным либеральным электронным средством массовой информации, который работает в Москве, почти на пределе возможного. Не исключено, конечно, что искушенные коллеги с Optimistic Channel воспользуются скандалом для упрочения своих шатких позиций в России, но славы Украине этот инцидент явно не прибавит.

В общем, история как бы завершена, но шансы на достойное ее завершение пока не утрачены – такой парадокс. Еще не поздно им услышать друг друга: «Дождю» и тем, кому российский телеканал показался лишним в сетке украинского вещания. Еще не поздно договориться, в спокойной обстановке обсудив перечень взаимных болей, бед и обид. В конце концов «...вам не понять» – это всего лишь обрывок фразы, отчаянной, но довольно пустой. Все всё понимают, втиснутые в эпоху, как в общую камеру, и горе у всех общее, и не надо бы устраивать громкие бессмысленные разборки на потеху конвойным войскам.

Илья Мильштейн – журналист и публицист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции