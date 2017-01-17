Число жертв крушения грузового Боинга под Бишкеком возросло до 38

Число погибших в результате падения турецкого грузового самолета на дачный поселок в пригороде Бишкека возросло до 38-ми. 15 из них – дети. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Киргизии. 13 пострадавших находятся в больницах.

Поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.

Самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines разбился в понедельник утром при заходе на посадку в аэропорту Бишкека, рухнув на жилой поселок недалеко от взлетно-посадочной полосы. На его борту находились четыре человека – все они погибли. На земле было разрушено и повреждено несколько домов.

В Киргизии 17 января объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.