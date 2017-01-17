Поиски пропавшего малайзийского борта MH370 приостановлены

Поиски самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего над Южно-Китайским морем в марте 2014 года, не принесли результатов и приостановлены. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление объединенного центра по координации поисковых работ, в работе которого участвуют Малайзия, Австралия и Китай.

В нем сообщили, что поиски велись на площади в 120 тысяч квадратных километров с применением новейших технологий, но никаких следов самолета найти не удалось. Представители стран, участвующих в операции, выразили надежду, что в будущем появятся новые данные, которые позволят обнаружить пропавший борт.

Поисковые работы обошлись в 160 миллионов долларов, уточняет Associated Press. За время их проведения в разных районах Индийского океана было обнаружено несколько обломков. Эксперты смогли подтвердить, что три из них, найденные на побережье, относятся к пропавшему самолету.

Самолет Boeing 777, на борту которого находились 239 человек, исчез с экранов радаров 8 марта 2014 года, выполняя рейс MH370 Куала-Лумпур – Пекин.