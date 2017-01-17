Лавров: переодетые дипломаты США участвовали в акциях оппозиции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что переодетые американские дипломаты были замечены на митингах российской оппозиции, в том числе - на несогласованных акциях. Лавров заявил об этом во вторник на пресс-конфренции в Москве. С какой целью сотрудники посольства США якобы прибегают к подобным действиям, глава российского МИД не уточнил.

По словам Лаврова, бывали даже случаи, когда американские дипломаты надевали парики и переодевались в женскую одежду, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты. А сотрудники военного атташата американского посольства, - как утверждает российский министр - "очень любят ездить" по России на арендованных автомобилях с обычными российскими номерами. Их замечали в Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, в Чечне, а также у границы с Украиной, - заявил Лавров.

Глава МИД России также сообщил о якобы имевшей место попытке спецслужб США завербовать сотрудника российского посольства в Вашингтоне. Одному из дипломатов подложили в машину 10 тысяч долларов с предложением о сотрудничестве, - сказал Лавров, добавив, что деньги были переданы в бухгалтерию министерства.

Американские представители пока не прокомментировали заявления Лаврова.

29 декабря президент США Барак Обама ввел санкции против российских разведслужб, их руководителей, нескольких российских фирм и граждан. Из Соединенных Штатов также были высланы 35 российских дипломатов. В заявлении Белого дома говорилось, что решения приняты в ответ на вмешательство российских хакеров в ход президентской кампании в США и в ответ на преследования сотрудников американского посольства в России.

Ранее в Госдепартамента США указывали, что давление на сотрудников американских дипмиссий со стороны российских спецслужб значительно возросло в последние два года.