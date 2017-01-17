Интерфакс: полиция завела на Павленского дело о побоях

Полиция Москвы завела в отношении художника-акциониста Петра Павленского, которого обвинили в избиении артиста Театра.doc Василия Березина, дело о нанесении побоев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД. При этом в приведенной агентством цитате говорится, что дело возбуждено по факту "нанесения неизвестными телесных повреждений мужчине".

Источник ТАСС в правоохранительных органах также заявил, что дело возбуждено именно в отношении Павленского, в то время как в пресс-службе МВД агентству не назвали личность подозреваемого.

Ранее адвокат Павленского Ольга Динзе заявила, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело об избиении. Она уточнила, что по заявлению артистки этого же театра Анастасии Слониной, обвинившей Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину в изнасиловании, пока ведется проверка.

Накануне сценарист и продюсер Всеволод Лисовский рассказал "Новой газете", что Павленский и Шалыгина избили Василия Березина, а также обвинил их в "попытке изнасилования" артистки Анастасии Слониной. Адвокат последней подтвердил, что она написала заявление, и подчеркнул, что артистка не будет давать комментариев до окончания доследственной проверки.

Петр Павленский подтвердил, что у него произошел конфликт с Березиным, обвинив, в свою очередь, актера в том, что тот избивал Анастасию Слонину. Относительно обвинений в сексуальном насилии художник заявил, что "никакого насилия не было".

В понедельник стало известно, что Павленский с Шалыгиной и их детьми уехал из России во Францию, где они намерены просить политическое убежище. В интервью Радио Свобода художник заявил, что российские власти сами дали ему возможность покинуть страну, избежав тюремного заключения.