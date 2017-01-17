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Лавров: Трамп не связывал отмену санкций с ядерным разоружением

Сергей Лавров (Москва, 17 января 2017 г.)

Сергей Лавров (Москва, 17 января 2017 г.)

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что избранный президент США Дональд Трамп связывал отмену санкций с ядерным разоружением.

Выступая во вторник на пресс-конференции в Москве, Лавров заявил, что возобновление диалога с США "по стратегической стабильности" станет одним из приоритетов Москвы после вступления Трампа в должность президента.

При этом российский министр отметил, что при обсуждении ядерного паритета должны быть подняты проблемы гиперзвукового оружия, программы противоракетной обороны, планов США вывести оружие в космос и их отказ ратифицировать договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

16 января Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении России и связал это с сокращением ее ядерного потенциала. Ранее избранный президент США говорил, что не рассматривает вариант немедленного снятия санкций с Москвы, но готов обсуждать такую возможность.


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