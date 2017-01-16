Трамп увязал снятие санкций с ядерным разоружением России

Избранный президент США Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении России и связал этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. Об этом он рассказал в большом интервью британской газете The Times и немецкой Bild.

Ранее Трамп уже заявлял, что не рассматривает вариант немедленного снятия санкций с России, но готов обсуждать такую возможность с Москвой.

Трамп раскритиковал военное вмешательство России в Сирии, заявив, что оно привело к "ужасной гуманитарной ситуации".

В интервью избранный президент США назвал решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель, "катастрофической ошибкой". При этом Трамп отметил, что испытывает "большое уважение"к Меркель и считает её "превосходным лидером".

По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за выход из ЕС и предположил, что примеру Великобритании последуют другие страны Евросоюза.

По словам Трампа, он начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель, но долго это может и не продлиться.

Санкции против российских граждан и компаний введены в 2014 году в связи с аннексией Крыма и вмешательством России в вооруженный конфликт на Украине. 14 января президент США Барак Обама продлили их ещё на год.