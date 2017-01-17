Дипломатия с переодеванием

На сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал журналистам, что американские дипломаты участвовали в митингах оппозиции, в том числе в переодетом виде. РБК цитирует его слова так:

Ездят они (американские дипломаты. — РБК) по Калининградской, по Ленинградской, по Мурманской, Воронежской областям. Замечены были неоднократно в Новороссийске, в Чеченской Республике, вдоль границы с Донбассом, исколесили буквально все — вдоль и поперек. Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами. Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике и с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его.

В Сети это заявление мгновенно вызвало поток издевательских комментариев.

Кирилл Шулика

Они и правда в это все сами верят или как?

Natalia Marshalkovich

Он также сообщил, что американские представители надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты.

Ну ок. Сценаристы выпили по триста

Olga Cherkashina

"российские дипломаты переоделись в парики". А кроме париков на них что нибудь было?

Андрей Мальгин

Сто тысяч американских дипломатов переоделись в хипстеров и вышли на Болотную площадь

Oleg Pshenichny

Лавров говорит, что американские дипломаты меняют облик и ходят на акции оппозиции. Нужно проверить ФСИН, не затерялся ли в гулаге переодетый американский дипломат, а то едет сейчас где-то по этапу, бедный.

​Elena Rykovtseva

А. Луговой в передаче супругов Скабеевых говорит, что он ведет по телеку передачу "Предатель", в которой они "часто показывают, как американские дипломаты бегают по туалетам с париками и переодеваются в женщин".

Очень интересно. Во-первых, причем тут "Предатель"? Американцы переодеваются разве в интересах другой страны, к примеру России? Во-вторых, второй раз за день, начиная с прессухи Лаврова, убеждаюсь, что американцы функционируют здесь по законам реалити-шоу. Днем побегал в парике - вечером посмотрел на себя по телеку у Лугового. Насыщенная у них тут жизнь!!



Многие цитировали киноклассику.

Были и другие предположения по поводу того, кем могли нарядиться дипломаты.

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Рустем Адагамов

Министр Лавров на пресс-конференции: «...американские дипломаты были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные».

Интересно, переодетыми в кого? В ОМОНовцев что ли?



Dmitry Gudkov

Проблема с дипломатами США не в том, что они переодеваются женщинами и смотрят на российские митинги. Министр Лавров смотрит глубже, зрит в корень.

Они навязывают нам «не те ценности, которые исповедовали деды и прадеды европейцев, а нечто новое, уже осовремененное и вседозволенное, ценности, которые можно охарактеризовать как постхристианские».

Помнится, в былые годы профессор Дугин любил рассуждать о постмодернизме: мол, все у нас теперь пост-. В числе прочего называл постпомаду.

Осталось подождать совсем немного, и постминистр Лавров раскроет главный секрет: это именно дипломаты США переодевались ОМОНовцами и громили митинги. Именно они проникли в Думу, переодевшись Яровой.

«Да и Владимир Владимирович...» — начнет было постминистр, но тут из-за кулис с криками «Д*, б*!» выбегут американские дипломаты, переодевшиеся санитарами.

Другие комментаторы предположили, что без переодевания американцы слишком сильно выделялись бы в толпе.



В маскараде заподозрили и российских официальных лиц.