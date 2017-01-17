Дадин оспаривает в суде свой перевод в колонию в Алтайском крае

Оппозиционный активист Ильдар Дадин требует через суд признания незаконным его перевода в алтайскую колонию.

Дадин оспаривает законность действий сотрудников ФСИН России в административном иске, который он подал в Замоскворецкий суд Москвы. По мнению активиста, решение перевести его из колонии в Карелии в колонию в Алтайском крае является нарушение европейской Конвенции о защите прав человека.

Ранее во вторник председатель Общественной наблюдательной комиссии в Алтайском крае Алексей Белоус рассказал о просьбе Дадина помочь ему перевестись обратно в сегежскую колонию, поскольку он уже привлёк внимание к пыткам в этом исправительном учреждении и может лично помочь части заключённых.

Ильдар Дадин первым в России был осуждён по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа, 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайское исправительное учреждение.

