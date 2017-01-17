Дадин попросил перевести его обратно в колонию в Карелии

Оппозиционный активист Ильдар Дадин, который пожаловался на пытки в карельской колонии и был переведен в исправительное учреждение в Алтайском крае, попросил правозащитников помочь ему с переводом обратно в Карелию. Об этом "Медиазоне" сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Белоус.

По его словам, Дадин полагает, что в карельской колонии остались заключенные, в отношении которых применяются пытки, и его присутствие и повышенное внимание к его делу может помочь, по крайней мере, части осужденных избежать насилия.

Ранее в ноябре на встрече с правозащитниками Дадин отказывался от перевода в другую колонию, объясняя это тем, что не может "бросить других заключенных, начав борьбу за права, и готов принести себя в жертву".

Кроме того, Дадин намерен "привлечь к ответственности сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими", сказал Белоус.

Накануне жена Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ФСИН отказало ей в свиданиях с мужем до мая 2017 года.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный на два с половиной года колонии по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки в колонии города Сегежа в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. Родные Дадина больше месяца не знали, где он находится. О том, что его доставили в ИК-5 в Алтайском крае, стало известно лишь 8 января.