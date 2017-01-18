Петербург: суд прекратил дело, возбужденное из-за лекции о йоге

Суд в Петербурге прекратил дело в отношении программиста и философа Дмитрия Угая, которого обвинили в незаконной миссионерской деятельности из-за лекции о йоге на фестивале здорового образа жизни. Об этом сообщает "Медиазона".

Угая задержали 22 октября по доносу жителя Петербурга. Сам обвиняемый, который уже 20 лет изучает йогу, заявил, что его лекция носила светский характер, а изложенные в ней сведения есть в учебниках.

Суд над Дмитрием Угаем стал возможен после поправок в закон о свободе совести и религиозных объединениях, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.