Прокуратура проверит высказывания Божены Рынски о гибели Ту-154

Московская прокуратура проведёт проверку высказываний журналистки Божены Рынски об авиакатастрофе над Чёрным морем 25 декабря, в которой погибли 92 человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель генеральной прокуратуры Александр Куренной.



В декабре Рынска в своём Фейсбуке выразила сожаление по поводу того, что не все пассажиры разбившегося Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ, а только трое. В интервью Радио Свобода Рынска сказала в этой связи: "Очень жаль всех, кроме энтэвэшников..." По её словам, она подвергается травле со стороны НТВ.

В 2013 году между Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт, в результате которого суд приговорил её к году исправительных работ, обвинив в избиении корреспондента и нанесении ущерба в виде разбитой видеокамеры.

В интервью Радио Свобода Рынска заявила, что стала жертвой спланированной провокации, организованной Алексеем Громовым, первым заместителем главы администрации президента, который ненавидит её мужа - Игоря Малашенко, основателя и бывшего генерального директора телекомпании НТВ.

На сайте change.org около 180 тысяч человек подписали призыв лишить Божену Рынску российского гражданства и выдворить из страны.

