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Суд решит, может ли кабинет начать "Брекзит" без согласия парламента

Тереза Мэй

Тереза Мэй

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Верховный суд Великобритании рассмотрит вопрос о том, имеет ли британский премьер-министр Тереза Мэй юридическое право начать процедуру выхода из Европейского Союза без одобрения парламента

18 января суд объявил, что решение будет вынесено в будущий вторник.

В своём выступлении по поводу правительственного плана выхода из ЕС Мэй заявила, что начнет его в соответствии со статьёй 50 Лиссабонского договора о ЕС - до конца марта, вне зависимости от одобрения законодателей.

Ранее правительство опротестовало в Верховном суде решение Высокого суда Лондона, постановившего в ноябре, что использование премьер-министром экстренных исполнительных полномочий, известных как "королевская прерогатива", в случае с «Брекзитом» будет незаконным.

17 января Тереза Мэй заявила, что Британия готова выйти из общеевропейского рынка и пообещала, что финальная договорённость о «Брекзите» будет представлена на рассмотрение парламента.

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