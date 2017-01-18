"Я увидел, что в России есть гражданское общество"

Дело философа Дмитрия Угая прекращено в связи с отвутствием в его действиях административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ (миссионерская деятельность с нарушением требований законодательства о свободе совести). Так решили в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга после опроса свидетелей, которые подтвердили, что 22 октября 2016 года на фестивале "Ведалайф" Угай прочитал лекцию о йоге, а не занимался миссионерской деятельностью. Суд над Дмитрием Угаем стал возможен после поправок в закон о свободе совести и религиозных объединениях, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.