Москалькова сообщила, что видеозаписи пыток Дадина не сохранились

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сообщения осужденного оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках и избиениях в колонии города Сегежа в Карелии не смогли подтвердить, так как не сохранились видеозаписи. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, Дадин заявил о пытках и избиениях спустя 30 суток. А по приказу Федеральной службы исполнения наказаний видеоматериалы со стационарных камер в коридорах и в камере сохраняются только в течение 30 суток.

При этом Москалькова отметила, что ставит под большое сомнение заявления тех людей, которые считают, что сообщения Дадина о физическом насилии со стороны сотрудников ФСИН были ложными.

Ранее об отсутствии видеозаписей сообщали правозащитники Павел Чиков и Игорь Каляпин, которые посетили карельскую колонию в начале декабря. Они не исключили, что сотрудники колонии намеренно не обеспечили их сохранность или скрыли.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа, 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайское исправительное учреждение. Дадин требует через суд признать перевод незаконным и просит правозащитников содействовать его возвращению в карельскую колонию, поскольку он уже привлек внимание к пыткам в этом исправительном учреждении и может лично помочь части заключенных.