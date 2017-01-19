"Медуза": Москва закупила новогодние гирлянды по пятикратной цене

Новогодние гирлянды, закупленные для украшения Тверской улицы в Москве, стоят примерно в пять раз меньше потраченной на них суммы. Об этом говорится в расследовании, опубликованном порталом "Медуза".

Согласно тендерной документации, гирлянды, оформленные в виде 64 "бокалов с шампанским", обошлись городу примерно в 144 миллиона рублей. При этом, согласно прайс-листу, гирлянды, крепления и прочее оборудование, составляющее один такой бокал, стоит не дороже 475 тысяч рублей, в то время как по тендеру выходит более двух миллионов, пишет издание.

"Медуза" также сообщает, что большая часть средств, выделенных на закупки гирлянд, достались компании "Форум", которая принадлежит Ольге Кецман. Авторы материала называют ее адвокатом "СМП-Банка", которым владеют Аркадий и Борис Ротенберги, входящие в окружение президента России Владимира Путина. На момент заключения контракта с "Форумом" 21 декабря гирлянды на Тверской уже были установлены.

В конце декабря издание РБК сообщило, что подготовка Москвы к празднованию Нового года обойдется бюджету почти в три миллиарда рублей.