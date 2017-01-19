Навальный просит СК разобраться с заявлением Железняка о шантаже

Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить факты вымогательства у депутата Госдумы Сергея Железняка. Об этом оппозиционер сообщил в своем блоге. Ранее Железняк в эфире телеканала "Дождь" заявил о попытках шантажа от имени Навального.

Депутат рассказал о поступивших ему предложениях заплатить деньги, чтобы материалы главы Фонда борьбы с коррупцией о его дочерях не были опубликованы, и даже назвал суммы в 100 и 150 тысяч долларов. Железняк не стал утверждать, что предложения исходили от самого Навального, и допустил, что это могло быть провокацией. Он также сообщил, что не стал обращаться в полицию.

Навальный отметил, что звонки, о которых рассказал Железняк, попадают под статью "Вымогательство", и считает, что депутат может рассказать о них следствию. "Дать их описание, номера телефонов", – написал глава Фонда борьбы с коррупцией.

В октябре Навальный опубликовал в своем блоге материал о том, что две дочери Сергея Железняка, вопреки данным ранее депутатом обещаниям, не вернулись в Россию после учебы за границей. Железняк в ответ на это сообщил, что никогда не скрывал, что его дети находятся за границей и что его дочери продолжают там учиться.