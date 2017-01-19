Amnesty International призвала Госдуму не принимать "закон о шлепках"

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российских парламентариев не принимать закон о декриминализации побоев в семье. В пресс-релизе говорится, что в случае принятия законопроекта жертвы домашнего насилия останутся без защиты, а их обидчики смогут избежать наказания.

В минувший вторник Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился с письмом к российской Госдуме. В нем он подчеркнул, что физическое и психологическое насилие над женщинами и детьми является тяжким преступлением и покушением на права человека, а смягчение ответственности за такие действия нанесет удар по борьбе с насилием в семьях.

11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ поддержали 386 депутатов. По этому документу однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. Второе чтение законопроекта должно состояться в Госдуме 20 января.