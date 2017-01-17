Совет Европы призвал Россию отказаться от "закона о шлепках"

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал членов российского парламента не принимать закон о декриминализации побоев в семье, также известный как закон "о шлепках".

В письме в Госдуму и Совет Федерации России Ягланд указал, что физическое и психологическое насилие над женщинами и детьми является тяжким преступлением и покушением на права человека. По его мнению, смягчение ответственности за такие действия нанесет удар по борьбе с насилием в семьях.

11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ поддержали 386 депутатов. Отныне однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. Второе чтение законопроекта должно состояться в Госдуме 20 января.

В России около 40 процентов всех тяжких преступлений совершается в семье. По разным оценкам, 12–15 тысяч женщин в год погибают в результате домашнего насилия. Порядка 70 процентов жертв не обращаются за помощью.