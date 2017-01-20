США отпустили из тюрьмы в Гуантанамо последнего россиянина

Последний российский заключенный отпущен из тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо на Кубе. Равиль Мингазов вместе с еще двумя заключенными был отправлен в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило в четверг министерство обороны США.

Содержание этих людей под стражей "более не является необходимым для защиты от угроз национальной безопасности США", говорится в заявлении Пентагона.

Это освобождение стало последним в президентский срок Барака Обамы, который обещал закрыть тюрьму еще до прихода к власти в 2008 году. Сейчас в Гуантанамо остается 41 заключенный.

48-летний Мингазов, бывший танцор военного ансамбля, был обвинен властями США в том, что он проходил подготовку в лагерях Исламского движения Узбекистана, а в 2001 году отправился в Афганистан, где примкнул к талибам. Его задержали в 2002 году в Пакистане. В Гуантанамо Мингазов провел более 14 лет.

Российские власти несколько раз обращались к США с просьбой депортировать Мингазова на родину. Однако сам он отказывался возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования.

С момента открытия тюрьмы на американской военной базе на Кубе в 2002 году здесь содержалось девять российских граждан, которых подозревали в связях с "Аль-Каидой" и движением Талибан. В 2004 году Россия добилась экстрадиции семерых из них.