Трамп подпишет несколько указов уже в день инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп подпишет несколько указов уже 20 января, в день инаугурации. В их число входит отмена мер, введенных уходящим главой Белого дома Бараком Обамой, заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

В первые дни президентства Трамп распорядится выйти из Транстихоокеанского партнерства, соглашения о зоне свободной торговли, подписанного в феврале прошлого года. Он также примет меры для ограничения миграции и начала строительства стены на границе с Мексикой.

По данным агентства Reuters, Трампу на подпись отправят около 200 указов. В первые дни на новой должности он рассмотрит наиболее значимые из них. В субботу Трамп посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления, которое он неоднократно критиковал.

Инаугурация Трампа и избранного вице-президента Майка Пенса пройдет 20 января в Вашингтоне. В столице приняты повышенные меры безопасности. Во многих городах Соединенных Штатов планируются массовые акции протеста против нового президента.