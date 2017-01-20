Горбачеву вручили повестку в суд по делу о штурме телебашни в Вильнюсе

Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку в Вильнюсский окружной суд на допрос в качестве свидетеля по делу о подавлении антисоветских протестов 13 января 1991 года. Тогда при штурме телебашни советскими войсками в Вильнюсе погибли 15 человек, сотни получили ранения.

Как передает агентство Delfi, повестку вручили 28 декабря. Её принял Фонд Горбачева в Москве, а расписался за получение сам бывший президент СССР, рассказала на заседании в четверг судья. При этом непонятно, планирует ли Горбачев давать показания и каким образом. Ранее в Вильнюсском окружном суде заявили, что не требуют обязательной явки Горбачева на заседание и готовы заслушать его показания в режиме видеоконференции.

Власти Литвы много раз пытались допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о штурме, но каждый раз российская сторона им в этом отказывала.

Привлечь Михаила Горбачева как свидетеля попросил сын одного из погибших во время событий 13 января 1991 года. Он считает, что Горбачев мог знать о том, что спецназ КГБ собирается пойти на штурм телецентра в Вильнюсе. Сам Горбачев утверждает, что не отдавал приказа о штурме вильнюсского телецентра.

Дело рассматривается с начала прошлого года. Сейчас суд заслушивает показания потерпевших, которых в материалах дела насчитывается около 500.